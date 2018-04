Águia sagra-se campeão de São Miguel na época 2017/2018

Em partida da terceira jornada do Grupo do Campeão do Campeonato de São Miguel Remax 4YOU, a formação arrifense recebeu e venceu o Santo António por 1-0. resultado que permitiu ao Águia fazer a festa do título a três jornadas do fim da competição.



O sul coreano Jaeming Chaung, na transformação de uma grande penalidade aos 21 minutos, apontou o tento solitário da vitória da equipa orientada por Emanuel Simão, técnico que voltou a sagrar-se campeão de São Miguel pelo segundo ano consecutivo (o ano passado venceu o campeonato ao serviço do Vale Formoso).



O Águia, que nesta época já tinha conquistado a Taça de Honra - João de Brito Zeferino, ganhou ainda o direito de competir, na próxima temporada, no Campeonato de Futebol dos Açores.