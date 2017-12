Águas balneares costeiras dos Açores em consulta pública até 31 de janeiro

Promovida pela Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional dos Assuntos do Mar, esta consulta pública está acessível no respetivo portal da internet, em www.aguasbalneares.azores.gov.pt, até 31 de janeiro.

Segundo informa uma nota do executivo regional, para participar nesta consulta pública sobre as águas balneares, os cidadãos podem enviar o seu contributo para a Direção Regional dos Assuntos do Mar, na Rua Cônsul Dabney, Colónia Alemã, Apartado 140, 9900-014 Horta, ou, preferencialmente, através do endereço de correio eletrónico info.dram@azores.gov.pt .