"Água das Lombadas volta a ser vendida em 2019" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que a empresa concessionária está confiante de que levará a água com gás micaelense aos mercados da China, Índia, Brasil e ao Médio Oriente.

"Ponta Delgada, Lagoa e Horta têm as casas mais caras da Região" é o título da manchete fotográfica. "Cientistas do IMAR saem à rua em protesto", "Pedidos de cirurgia anteriores a 2015 vão ter prioridade", "Encerrada discoteca onde açoriano desapareceu", "Médicos pedem nova forma de gerir fármacos" e "Sportiva joga com Benfica para a Taça de Portugal" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.