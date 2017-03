"Agricultores querem armazém na Sinaga" é a manchete do Açoriano Oriental

A proposta da Associação de Produtores Agrícolas 'Terra Verde' de que seja feita nas atuais instalações da Sinaga uma nova fábrica e criado um armazém e lota para venda de produtos está em destaque no Açoriano Oriental de segunda-feira, 6 de março de 2017.



Os destaques fotográficos do jornal vão para os empates do Operário e do Santa Clara, respetivamente no Campeonato de Portugal e na II Liga.

"Concessionário do bar da praia vai pedir indemnização" é outro destaque do jornal.