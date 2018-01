Agravamento do tempo coloca sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os grupos Central e Ocidental sob aviso amarelo devido à previsão do agravamento das condições de vento, chuva e agitação marítima.

Segundo uma nota de imprensa do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), no grupo Ocidental, o aviso amarelo referente a agitação marítima vai vigorar no período entre as 15H00 de quinta-feira e as 18H00 de sexta-feira.

No que respeita à precipitação, o aviso amarelo vai prolongar-se entre as 21H00 de quarta-feira e as 12H00 de quinta-feira. O mesmo grau de aviso foi emitido devido ao agravamento das condições de vento, vigorando entre as 07H00 e as 20H00 de quinta-feira.

Por sua vez, no grupo Central, o aviso amarelo referente a precipitação irá vigorar entre as 00H00 e as 18H00 de quinta-feira e o relativo ao vento entre as 10H00 e as 20H00.

O IPMA explica que o agravamento do estado do tempo nas ilhas dos grupos Ocidental e Central se deve à passagem de uma superfície frontal fria com atividade moderada a forte.