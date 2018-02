'Agnus Dei - As Inocentes' na biblioteca João José da Graça

A iniciativa decorre no âmbito do Ciclo de Cinema na Biblioteca e, de acordo com uma nota de imprensa, o filme "retrata o percurso de uma médica da Cruz Vermelha na Polónia, após a vitória dos Aliados na Segunda Grande Guerra, onde se depara com o sofrimento e o trauma vivido pelas freiras de um convento, sobreviventes ao ataque de soldados soviéticos".