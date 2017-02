Agitação marítima e chuva forte deixam costa continental e Açores em aviso amarelo

Toda a costa de Portugal continental e as ilhas dos Açores estão hoje com aviso amarelo por causa da agitação marítima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O IMPA explica que o aviso para a costa continental está válido até às 15:00 para toda a costa norte, enquanto para sul o aviso prolonga-se apenas até às 12:00. As previsões indicam que estão previstas neste período para a costa portuguesa ondas de 4 a 4,5 metros. Já o arquipélago dos Açores está todo com aviso amarelo, tanto por causa da agitação marítima como das previsões de chuva forte. No Grupo Ocidental (Flores e Corvo) o aviso por causa da agitação marítima prolonga-se até às 08:00 de quinta-feira e estão previstas ondas de noroeste com seis a sete metros de altura. No Grupo Central (Terceira, Graciosa, S. Jorge, Pico e Faial) o aviso amarelo é por causa da chuva forte e prolonga-se até às 08:00 de hoje, enquanto no Grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso por causa da chuva forte vai durar até às 18:00. A agitação marítima obrigou hoje ao fecho de sete barras a toda a navegação em Portugal continental e condicionou três outras. Estão encerradas a toda a navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Figueira da Foz e S. Martinho do Porto, de acordo com a informação disponível no 'site' da Marinha. Segundo a Marinha, estão condicionadas as barras de Viana do Castelo (a embarcações superiores a 12 metros), Douro e Aveiro (embarcações superiores a 15 metros).