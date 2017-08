Aeródromo da Maia assegurado para a Red Bull Air Race

O diretor do aeródromo de Vilar de Luz, na Maia, assegurou hoje a viabilidade da infraestrutura para a realização da Red Bull no Porto, podendo esta ficar restringida à operação dos aviões que participam na prova.





"Se assim for exigido, a solução máxima passará por ter o aeródromo adstrito à Red Bull Air Race", que decorrerá nos dias 2 e 3 de setembro no Porto, disse Pedro Barros Prata.

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) informou este mês, por carta, não reconhecer ao Aeródromo Municipal da Maia capacidade prestadora de serviços de tráfego aéreo, decidindo não validar "a repetição da prestação de serviços verificada nas anteriores edições" realizadas no Porto, nas quais o aeródromo funcionou como base operacional da prova.

Pedro Barros Prata admitiu na sexta-feira à Lusa nada poder fazer para alterar a decisão da ANAC.

No mesmo dia, a organização internacional da Red Bull Air Race confirmou que o evento agendado para o Porto não estava em causa, confirmando a realização da prova.

"A organização confirma estar tudo bem porque está em estreita colaboração coma a ANAC e com todas as entidades envolvidas", sublinhou a Red Bull Air Race, informando que "a não certificação do aeródromo para prestação de serviços de tráfego aéreo não impede a sua utilização".

É no aeródromo de Vilar de Luz que está a ser feita "a montagem e armazenamento dos aviões" que participarão na 6.ª etapa da corrida Red Bull Air Race World Championship.

A prova decorrerá sobre o rio Douro, com os aviões a sobrevoar a cerca de 370 quilómetros por hora as margens do Porto e de Vila Nova de Gaia, tendo como limites as pontes Luís I e Arrábida.

De acordo com informação já divulgada, o público vai poder acompanhar a ação nas margens do Douro em áreas de acesso livre, onde serão montados ecrãs gigantes.

Além do traçado no rio, a iniciativa contará com um aeroporto temporário para a corrida no Parque da Cidade, que estará aberto não público em períodos específicos, para que seja possível ver de perto os aviões e conhecer os pilotos.

Esta corrida entre aviões de acrobacia que têm como missão cumprir um percurso entre obstáculos insufláveis sobre o Douro no menor tempo possível, estreou-se em Portugal no Porto, em 2007.