Administração Interna vai recrutar mais 190 inspetores para o SEF

O anúncio foi feito depois de uma reunião hoje à tarde com o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, que desconvocou uma greve que tinha marcada para quinta e sexta-feira.

No comunicado, o MAI diz que “foi possível aproximar as posições do Governo e daquele sindicato” e que "o sindicato entendeu os esforços realizados no sentido de reforçar os recursos humanos do SEF”.

Revela, nesse sentido, que o Ministério das Finanças deu autorização para que fosse aberto concurso externo para 100 novos inspetores, “que acresce ao concurso interno que já permitiu este ano dotar o SEF de 45 novos inspetores”.

"A este concurso juntam-se outros dois, de 45 elementos cada, com os quais o SEF vai ver reforçado o seu quadro de pessoal" da Carreira de Investigação e Fiscalização, adianta o comunicado.