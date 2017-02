Adjudicados equipamentos frigoríficos para o Matadouro da Terceira

Foram adjudicados os novos equipamentos frigoríficos para o Matadouro da Terceira.



O Secretário Regional da Agricultura e Florestas adjudicou os novos equipamentos frigoríficos para o Matadouro da Terceira, no âmbito do concurso público para a empreitada de melhoramento desta infraestrutura.

De acordo com nota do Gacs, a adjudicação dos equipamentos frigoríficos foi feita à empresa Sistavac S.A. pelo valor de 375 mil euros.

Segundo o relatório final da análise de propostas no âmbito do concurso público, a decisão de adjudicação a esta empresa justifica-se “por ser a proposta economicamente mais vantajosa”.

No total, a empreitada em curso no Matadouro da Terceira, que inclui obras de beneficiação e a instalação de equipamentos frigoríficos, ascende a 1,7 milhões de euros.

Esta obra, com prazo de execução de 10 meses e que deverá estar concluída no final deste ano, visa melhorar as condições da abegoaria, permitindo melhorias no bem-estar animal, que são fundamentais também para a melhoria da qualidade das carcaças.

Este investimento no Matadouro da Terceira vem potenciar a capacidade exportadora de gado bovino abatido na ilha.

Em 2016 foram abatidos para exportação cerca de 12.300 bovinos, o que representa um aumento de 34% em relação a 2015.

Os abates para exportação já representam 55% do total de abates na ilha Terceira.