Adesão à greve dos CTT na Região nos "58 por cento"

A adesão na Região à greve geral dos funcionários dos CTT situa-se nos "58 por cento", informou à rádio Açores-TSF o representante da Secção Regional de Ponta Delgada do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT).

"Neste momento nós estamos com uma adesão de cerca de 58 por cento a nível Açores. Há locais de trabalho muito afetados (...) e lojas muito condicionadas no dia de hoje", deu conta Adriano Costa, para quem o número registado é sinónimo de "uma boa adesão".

Os serviços mais afetados são "a distribuição e o tratamento do correio", sinalizou o sindicalista, que perspetiva que os números de adesão à greve no arquipélago não se alterem ao longo do dia de hoje,

Esta é a segunda greve geral em dois meses que os trabalhadores dos CTT - Correios de Portugal levam a efeito.