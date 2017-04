Adelino Dias é o novo Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha do Corvo

De acordo com nota Gacs, Adelino Dias é licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e especializou-se em Medicina Legal.

O novo Presidente do Conselho de Administração da USI do Corvo concluiu, em 1977, o curso de Hidrologia e Climatologia Médicas, na Universidade de Coimbra, e acumula ainda o Curso de Medicina do Trabalho, concluído em 2010.

Adelino Dias desempenhava atualmente as funções de médico de Medicina Geral e Familiar no Centro de Saúde da Povoação, em simultâneo com a atividade de médico-relator da Segurança Social dos Açores e com as funções de médico-legal do Gabinete Médico Legal de Ponta Delgada.