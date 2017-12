Adega das Artes vence concurso de montras na Madalena

A Adega das Artes venceu o concurso de montras que se realizou na Madalena do Pico. Em segundo lugar ficou a Ourivesaria Pérola e em terceiro a Papelaria Lapiseira.

O dia ficou ainda marcado pela visita do Pai Natal ao concelho, que, segundo uma nota de imprensa da autarquia, fez a delícia da pequenada que se concentrou no Largo Cardeal Costa Gomes.

Houve ainda a música da Lira Fanfarra e as atuações dos alunos do Centro da Formação Artísticas, que dançaram ao ritmo do hip-hop.

Uma Hora do Conto e uma Feira de Artesanato natalícia estiveram também ao dispor de quem passeou pelo centro daquela vila, no último sábado.