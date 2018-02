Actividade sísmica em São Miguel decrescente com alguns picos de maior libertação de energia

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) refere que segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), entre as 00:00 e as 08:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje foram registados apenas alguns eventos de magnitude inferior a 3 na escala de Richter, não havendo notícia de qualquer evento sentido esta terça-feira.

“A atividade sísmica na parte central da ilha de S. Miguel, mais concretamente entre as lagoas do Fogo e do Congro, continua ligeiramente acima dos valores de referência, mantendo uma tendência decrescente, pontualmente perturbada por alguns picos de maior libertação de energia”, refere o comunicado divulgado hoje de manhã.

A Proteção Civil açoriana adianta ainda que o último evento sentido foi registado às 19:27 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira, com uma intensidade máxima II/III na escala de Mercalli Modificada na freguesia das Furnas.

Desde as 23:47 de domingo foram registadas várias centenas de microssismos com epicentro entre as lagoas do Fogo e das Furnas, na sua maioria de magnitude inferior a 3 na escala de Richter.

O SRPCBA em conjunto com o CIVISA referem ainda que continuam a acompanhar o evoluir da situação.