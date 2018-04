ACRA promove ações de informação em Vila do Porto

As sessões, informa uma nota de imprensa da ACRA, incidirão sobre as temáticas do 'Sobre-Endividamento', 'Direitos e Deveres do Utentes - Serviços de Saúde', 'Gestão do Orçamento Familiar e Poupança', 'Importância da Água', "visando tornar os consumidores cada vez mais conscientes, críticos, solidários, responsáveis e comprometidos com o ambiente, conhecedores dos seus direitos e capazes de assumir as suas responsabilidades".



As ações serão gratuitas e dispensam inscrição prévia.