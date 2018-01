"Açorianos queixam-se mais do transporte aéreo" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que a DECO afirma que é nos Açores que as queixas sobre o transporte aéreo têm maior incidência a nível nacional.

"Obra no litoral da Povoação concluída em junho" é o título da manchete fotográfica. "PSD pede relatórios das empresas públicas", "Várias entidades pediram para levantar imunidade", "Alargamento do Regional não colhe unanimidade entre clubes", "Remédios vão cantar ao desafio em fevereiro" e "Burla superior a dois milhões ficou por provar" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.