Açorianos podem apresentar projetos ao Orçamento Participativo de Portugal na próxima semana

Ponta Delgada, Horta e Angra do Heroísmo recebem na próxima semana encontros, no âmbito do Orçamento Participativo de Portugal, contando com a presença da Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa.



As três sessões participativas vão ter lugar nas respetivas bibliotecas públicas e arquivos regionais, sendo que em Ponta Delgada decorre a 29 de março, na Horta a 30 e em Angra do Heroísmo a 31, revelou uma nota do gabinete de imprensa do Governo Regional. O Orçamento do Estado para 2017 dotou o Orçamento Participativo de Portugal (OPP) com 375 mil euros para a execução de projetos da iniciativa de cidadãos residentes nos Açores, nas áreas da Justiça e da Administração Interna.