Açoriano vence prémio Fotogenia no 'Best Global Model of The Year'

O açoriano Nuno Cabral, que concorreu com modelo provenientes de 27 países no concurso 'Best Global Model of the Year', recebeu o prémio Fotogenia das mãos do júri.

No evento de moda que decorreu no pavilhão Açor Arena, em Vila Franca do Campo, o jovem ribeira-grandense foi ainda distinguido com prémio Licor 35 – Creme de Pastel de Nata, mas não se sagrou um dos grandes vencedores da noite de sábado.

Nesta segunda edição do evento, os grandes premiados do 'Best Global Model of the Year' foram o o português Rodrigo Simão e a georgiana Maria Mamuchaahvili, que conquistaram o direito a um contrato com a Model Management, "uma das maiores agências de modelos a nível internacional", refere uma nota de imprensa.