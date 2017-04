"Açoriano inventa sistema para seguir doentes à distância" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que Vítor Hugo Maurício é um dos inventores de um sistema integrado de medição e avaliação de parâmetros vitais, já patenteado, que poderá 'revolucionar' o acompanhamento de doentes.



A manchete fotográfica titula "Força Aérea faz teste decisivo no heliporto do HDES". "Marcelo recebe AO no dia 25 de abril", "Apreendida droga no valor de 200 mil euros em Ponta Delgada", "Tripulantes da SATA anunciam greve nos dias 1 e 2 de maio", "Ponta Delgada entre as cidades mais hospitaleiras" e "Resendes vence no chá" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.