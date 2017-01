Açoriana ensina a cozinhar no canal público dos EUA

A luso-americana Maria Lawton é autora de quatro vídeos que estão a passar numa estação local da PBS, o canal publico dos EUA, e está a preparar um programa de culinária para o mesmo canal.



Nos vídeos de quatro minutos, que começaram a ser transmitidos no Natal, Lawton ensina a fazer uma salada de atum e grão de bico, pastéis de nata, tarte de leite e chouriço em massa folhada.

Lawton é autora do livro "Azorean Cooking: From My Family Table to Yours", um livro de culinária açoriana, escrito em inglês, lançado em 2014, e está a preparar um programa de televisão de 30 minutos, com 13 episódios, que já foi aprovada pela estação de Rhode Island da Public Broadcasting Service (PBS), a WSBE.

A luso-americana já gravou um episódio piloto, em que mostra imagens recolhidas durante uma viagem aos Açores, de onde é originária, e como preparar Bacalhau à Gomes de Sá.

"Eles adoraram", disse a autora sobre os executivos do PBS, garantindo que o canal lhe pediu que gravasse os outros 12 episódios.

O programa procura agora patrocinadores, que devem obedecer a uma série de regras específicas, porque a PBS é o canal público norte-americano.

A série será gravada nos Açores, New Bedford, Fall River e noutras cidades norte-americanas que acolhem grandes populações de emigrantes açorianos.

Quando for para o ar, será o primeiro programa de culinária portuguesa na PBS.

"Nunca pensei que isto pudesse acontecer. As pessoas escrevem-me a dizer: lembro-me da minha mãe fazer isto ou esta era a receita da vovó que eu adorava e nunca aprendi a fazer", disse Lawton à agência Lusa no ano passado.

A luso-americana, que nasceu na ilha de São Miguel e se mudou com os pais para os Estados Unidos com seis anos, começou a cozinhar depois de a mãe morrer, para que o pai continuasse a comer os seus pratos preferidos.

"A minha mãe era uma grande cozinheira e ele sempre adorou a sua comida. Cozinhar foi a maneira que encontrei de tentar compensar a sua ausência. O meu pai ia dizendo que estava tudo muito bom, mas eu sabia que não estava como a comida da minha mãe", lembrou Maria Lawton.

Depois de o pai morrer, Lawton encontrou um caderno da mãe com muitas listas de ingredientes, mas nenhuma receita completa.

"Durante anos, tentei reconstituir as receitas, mas a determinada altura percebi que tinha de fazer mais do que experiências na cozinha", explicou.

Fez, então, uma lista de todos os pratos que queria aprender a cozinhar e embarcou para os Açores, onde a família lhe ensinou todos os segredos da cozinha açoriana.

Enquanto escrevia o livro, que começou por ser apenas uma edição particular para a família, criou uma página no Facebook, "Azorean Green Bean".

Em 2016, Lawton juntou-se a Ângela Simões, líder comunitária e dirigente do Conselho Luso-Americano para Liderança nos Estados Unidos (PALCUS) para lançar "Our portuguese table", um' podcast' para refletir sobre a experiência portuguesa nos Estados Unidos.

A autora prepara um segundo livro, desta vez dedicado às sobremesas do arquipélago.