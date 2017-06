Açoriana cria personagem de comédia para promover cultura portuguesa no Canadá

Uma luso-canadiana em Toronto criou uma personagem para promover a cultura portuguesa junto da sociedade canadiana, disse a própria à agência Lusa.



"Margarida Martini é uma personagem que está envolvida na comunidade portuguesa e pretende promover a nossa comunidade para que os canadianos e todas as pessoas que aqui estão, percebam a nossa cultura, arte, comédia, e a moda", afirmou Helen Bilhete, de 50 anos, no Canadá desde os dois anos.

A sua personagem foi criada em 1998, inicialmente para uma 'sitcom', mas, por motivos pessoais, a autora foi obrigada a efetuar uma pausa na sua carreira enquanto artista.

Natural de S. Miguel (Açores), Helen Bilhete, formada em marketing pela Universidade de Ryerson, explicou que há dois anos ressuscitou a personagem ao participar em espetáculos na Escola de Comédia Second City.

"Durante os vários espetáculos que efetuei divulguei o nome de Margarida Martini e agora vou utilizá-lo para a 'sitcom' como uma portuguesa no Canadá", acrescentou.

As redes sociais de 'Margarida Martini' também têm um papel importante na divulgação da personagem e da cultura portuguesa.

Agora a luso-canadiana pretende, através dos círculos da comédia em Toronto, promover a cultura e os artistas portugueses na comunidade de expressão inglesa.

"Acho que precisamos de trazer mais a sociedade canadiana para junto da comunidade portuguesa e expandi-la além da nossa própria comunidade. O que também vai trazer mais consciencialização aos nossos artistas", sublinhou.

A artista dá como exemplos as comunidades italiana e irlandesa, com quem tem trabalhado mais intensamente e que considera serem "mais diversas".

"Os irlandeses são muito diversos. Quase todas as comunidades conhecem a Parada de São Patrício (St. Patricks), e os bares irlandeses. Não há muitas pessoas fora da nossa comunidade que conhecem a nossa cultura, comparativamente com os italianos e com os irlandeses", lamentou.

Em termos de planos para o futuro, Helena Bilhete pretende seguir estes exemplos principalmente nos setores "comercial, da comédia e na moda", entre outras vertentes.