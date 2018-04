Açores vão ter até ao verão plano de ação para a apicultura

.“Era importante ter um documento orientador e que defina um conjunto de medidas com vista ao desenvolvimento do setor no médio e longo prazo”, disse o secretário regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, à margem da visita a uma exploração apícola no concelho de Ponta Delgada, São Miguel.

Citado numa nota do Governo açoriano enviada às redações, o titular pela pasta da Agricultura explicou que este plano apícola vai identificar um conjunto de aspetos a melhorar, contribuindo para uma maior valorização do mel que se produz nos Açores, para o aumento da produção e para a conquista de mais consumidores.

De acordo com o executivo, existem na região cerca de quatro centenas de apicultores, 742 apiários e quase 6.000 colmeias.

O plano está a ser elaborado por técnicos da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas e parceiros do setor e, segundo João Ponte, deverá "incidir sobre quatro grandes objetivos, nomeadamente a sanidade, o acompanhamento técnico, o fortalecimento do associativismo e a comercialização, com vista a tornar o setor mais atrativo e rentável".

João Ponte destacou o papel "muito importante" da apicultura para o setor agrícola, "pelo contributo das abelhas enquanto polinizadoras naturais, o que contribui para aumentar a rentabilidade das explorações, mas também na polinização de outras plantas, preservando-as e, consequentemente, dando um contributo para o equilíbrio do ecossistema e a manutenção da biodiversidade".

O secretário regional referiu que se tem registado nos últimos anos um crescimento muito acentuado do número de apicultores e apiários no arquipélago, bem como uma evolução da qualidade do mel produzido.