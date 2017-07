Açores vão receber missão empresarial da Turquia

Os Açores vão receber, em breve, uma missão empresarial da Turquia, com o objetivo de potenciar o investimento de empresas turcas no arquipélago, anunciou hoje o vice-presidente do Governo Regional, Sérgio Ávila.



O governante falava aos jornalistas no final de uma audiência com o embaixador da Turquia em Portugal, Hasan Gögüs, realizada no Palácio dos Capitães Generais, em Angra do Heroísmo, na sequência de uma visita de três dias que está a efetuar aos Açores, a convite do executivo açoriano.

"Estamos a trabalhar em conjunto para a realização de uma missão empresarial com empresas de dimensão internacional da Turquia, que permitirá, por essa via, aprofundar o conhecimento da Região, aprofundar o relacionamento económico e potenciar a captação de investimentos de empresas turcas nos Açores", explicou Sérgio Ávila.

Segundo o vice-presidente do Governo, essa missão empresarial, que não tem ainda data marcada, deverá realizar-se "em breve", de forma a mostrar às empresas turcas as potencialidades do arquipélago, em áreas como os transportes, os portos e o turismo.

O governante lembrou que a Turquia, um dos 20 países com maior crescimento económico do mundo, apresenta várias "áreas de interesse comum", nomeadamente ao nível da gestão portuária, recordando que, ainda recentemente, uma empresa turca "adquiriu a concessão dos principais portos nacionais".

"Há, nessa matéria, uma possibilidade de reforço dessa intervenção com as oportunidades que surgem também nos Açores ligadas, por exemplo, ao processo que já foi anunciado de concurso público internacional para a concessão da exploração de investimento no porto da Praia da Vitória", lembrou Sérgio Ávila.

No final da audiência, o embaixador turco em Portugal não escondeu o interesse que o porto da Praia da Vitória (que teve oportunidade de visitar na manhã de sábado), poderá gerar junto de algumas empresas turcas.

Hasan Gögüs disse que a Turquia está a aprofundar as suas relações comerciais com Portugal, país que se tem tornado "muito popular" entre os turcos nos últimos anos, e pretende também alargar as suas relações com os Açores.

O embaixador turco disse que nunca tinha visitado o arquipélago antes, mas garantiu que esta não será a sua última visita à região, atendendo às "belezas naturais" que teve oportunidade de conhecer.