Açores vai ter o primeiro trilho com sinalética para a prática de trail running

O primeiro trilho dos Açores com sinalética para a prática de trail running, uma modalidade de corrida, vai ser inaugurado quinta-feira na ilha do Faial, anunciou hoje o executivo açoriano.



O percurso no Monte da Guia, na ilha do Faial, com uma extensão de 3,4 quilómetros será assim o primeiro trilho da Região Autónoma dos Açores com sinalética para a prática de "trail running" e o terceiro em Portugal, depois dos de Penacova e Miranda do Corvo.

Mário Leal, da direção regional do turismo, adiantou à agência Lusa que se trata de "um trilho pequeno, mas em forma circular, na paisagem protegida do Monte da Guia" e que é "acessível a toda a gente", sendo que o grau de dificuldade ficará ao critério de cada um e "dependerá das vezes que for percorrido".

O trilho que já está homologado como trilho pedestre fica agora apetrechado com sinalética específica para o "trail running", nomeadamente com "sinais de segurança e setas" (de orientação do sentido do trilho) bem como um sinal de stop para um único local onde é possível a circulação automóvel.

Mário Leal explicou que o trilho passa pelo "Monte do Queimado, Monte da Guia e Praia de Porto Pim", sendo possível percorrer zonas de "areia, bosque e escadas de madeira" e avistar paisagens onde se incluem as baías "da Horta, das Caldeirinhas e do Porto Pim" e sempre com a presença da paisagem da ilha do Pico.

"Queremos criar um circuito de percurso de trail bem definido(...), é quase como ter uma pista permanente", admitiu o responsável pelo primeiro trilho sinalizado para o "trail running" nos Açores.

Segundo Mário Leal, o próximo passo é "marcar a grande rota do Faial", já a pensar na 4ª edição do Azores Trail Run 2017, prova agendada para o próximo dia 27 de Maio e que conta já com a inscrição de atletas de vinte nacionalidades diferentes.

Numa nota da direção regional do turismo, esta iniciativa, que contou com a parceira do Clube Independente de Atletismo Ilha Azul e com o Parque Natural do Faial, integra "o projeto Azores Trail Run" e pretende valorizar os "recursos endógenos naturais, paisagísticos e patrimoniais" da ilha do Faial.

A inauguração do primeiro trilho será feita quinta-feira ao final do dia, depois de um treino com a participação do campeão nacional de "ultra trail", Tiago Aires.

O "trail running" é uma modalidade que consiste em correr em trilhos normalmente só acessíveis a pé, compostos por terrenos irregulares, zonas montanhosas ou de difícil acesso e que conta com um cada vez maior número de adeptos em todo o mundo.