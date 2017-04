Açores sob aviso amarelo devido a chuva, agitação marítima e vento até segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um aviso amarelo para todo o arquipélago dos Açores referente a precipitação, agitação marítima e vento, que se prolonga até segunda-feira.



Para o grupo ocidental, que abrange as ilhas das Flores e do Corvo, o IPMA informa que o aviso amarelo vigora entre as 21:00 de hoje e as 18:00 de segunda-feira e diz respeito a “precipitação pontualmente forte, por vezes acompanhada de trovoada”.

Quanto ao grupo central (ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico) a previsão é de agitação marítima, vento e precipitação entre as 00:00 e as 15:00 de segunda-feira.

Já nas duas ilhas do grupo oriental - São Miguel e Santa Maria -, o aviso amarelo vigora entre as 00:00 e as 12:00 de segunda-feira apenas para a agitação marítima.

“Uma depressão centrada a norte/nordeste do arquipélago com deslocamento para sul/sudoeste deverá provocar um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas”, adianta o aviso meteorológico do IPMA.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de três, significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na sexta-feira as capitanias dos portos de Santa Cruz das Flores, Horta, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, nos Açores, alertaram para o agravamento do estado do mar a partir de domingo, prevendo ondas de seis metros.

A autoridade marítima recomenda ainda a adoção de medidas de precaução, como o reforço da amarração das embarcações.

Além disso, a população em geral deve evitar passeios junto à costa e a prática de atividades lúdicas em zonas expostas à agitação marítima.