Governo reúne-se com parceiros sociais para analisar Plano e Orientações de Médio Prazo

O presidente do Governo dos Açores convocou para sexta-feira, em Ponta Delgada, uma reunião do Conselho Regional de Concertação Estratégica para análise das antepropostas de Orientações de Médio Prazo 2017-2020 e de Plano Regional para 2017.



Na sexta-feira, Vasco Cordeiro recebeu, em Ponta Delgada, os partidos políticos representados na Assembleia Legislativa e os parceiros sociais, numa ronda de audições no âmbito da preparação daqueles documentos.

Uma nota do executivo açoriano acrescenta que a reunião com os parceiros sociais decorre na sequência do Conselho do Governo, que se reúne hoje na cidade da Horta, ilha do Faial, para aprovar estas antepropostas, as primeiras desta nova legislatura.

Segundo o Governo Regional, em fevereiro as propostas, depois de aprovadas em Conselho do Governo, serão entregues na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para debate e votação em plenário.

O Conselho Regional de Concertação Estratégica integra representantes dos trabalhadores, dos empregadores, dos setores das pescas e da agricultura, das autarquias locais e das instituições particulares de solidariedade social.

Aquele órgão de consulta integra ainda associações de defesa do consumidor, de defesa do ambiente, da área da igualdade de oportunidades e da Universidade dos Açores, além dos representantes dos Açores no Conselho Económico e Social e três personalidades de reconhecido mérito nas áreas de competência deste Conselho.