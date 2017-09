Açores registaram, em junho deste ano, um total de 203 mil dormidas

Os dados indicam ainda que os proveitos totais atingiram 10,4 milhões de euros e os proveitos de aposento 7,7 milhões de euros, correspondendo a variações homólogas, respetivamente, de 27,8% e 24,9%.

De janeiro a junho de 2017, nos estabelecimentos hoteleiros dos Açores, registaram-se 782,3 mil dormidas, valor superior em 18,2% ao registado em igual período de 2016

Em termos de variações homólogas acumuladas, de janeiro a junho, todas as ilhas apresentaram variações homólogas positivas, à exceção da ilha Graciosa, com uma variação negativa de 3,6%.

As ilhas das Flores, São Miguel, Pico, São Jorge, Terceira, Corvo e Faial, apresentaram respetivamente variações entre os 69,1% e os 2,5%.

A ilha de São Miguel, com 544,8 mil dormidas, concentrou 69,6% do total das dormidas, seguindo-se a Terceira com 134,6 mil dormidas (17,2%) e o Faial com 44,0 mil dormidas (5,6%).