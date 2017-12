Açores registaram 24 acidentes de viação entre quinta-feira e domingo

Segundo o comunicado da PSP, foram ainda detidos quatro homens por conduzirem sob a influência de álcool no sangue, em Ponta Delgada e Povação (S. Miguel) e em Santa Cruz da Graciosa, com taxas de álcool no sangue entre 1,61 e 2,30 gramas por litro.

Na quinta-feira, na Ribeira Grande (S. Miguel), foi detido um homem de 41 anos "por violência doméstica e resistência e coação a agentes de autoridade".

A esquadra de intervenção e fiscalização policial de S. Miguel deteve também um homem maior de idade por "roubo por esticão de uma mala", na sexta-feira.

A PSP registou ainda três detenções por injúrias e ameaças aos agentes da autoridade em Ponta Delgada (S. Miguel), na sexta-feira.

Na ilha Terceira, foram detidos dois homens por tráfico de estupefacientes, um de 30 anos, no sábado, e outro de 21 anos, no domingo.

Da primeira detenção resultou a apreensão de 36 doses de haxixe e da segunda de 125,6 doses.

Também na Calheta (S. Jorge) foi detido, no domingo, um homem de 30 anos, por tráfico de estupefacientes, após terem sido apreendidas 36 doses de haxixe.