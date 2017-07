Açores registam crescimento no abate de bovinos para consumo local

O número de bovinos abatidos para consumo local nos matadouros dos Açores, nos primeiros seis meses deste ano, registou um crescimento de 3,5% comparativamente ao período homólogo de 2016, indicou hoje o executivo açoriano.



Os dados da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas relativos à evolução do número de abates de bovinos nos Açores indicam que os animais aprovados para consumo local entre janeiro e junho deste ano representam 50,1%, enquanto no mesmo período de 2016 representavam 44,3% do total de abates no arquipélago.

Uma nota do Governo açoriano indica que, desde 2015, que o número de animais aprovados para consumo local na região tem vindo a crescer, sendo que este ano, comparativamente com 2015, o aumento é da ordem dos 15%.

Salientando o trabalho desenvolvido pelos produtores açorianos ao nível da genética e melhoria do acabamento dos animais, o executivo regional destaca que o aumento do número de turistas que visitam os Açores também justifica o crescimento do consumo interno de carne com impacto direto na economia regional.