Açores reforçam médicos veterinários nas ilhas das Flores e Corvo

Dois novos médicos veterinários vão iniciar funções nas ilhas das Flores e do Corvo a partir de 01 de maio, reforçando o quadro técnico da administração pública regional no grupo ocidental dos Açores, anunciou esta quinta-feira o executivo açoriano

De acordo com a secretaria regional da Agricultura e Florestas, será contrato um médico veterinário para o Serviço de Desenvolvimento Agrário da ilha das Flores, em regime de substituição, e outro para o Corvo, com afetação ao quadro de ilha por tempo indeterminado.

“A contração destes profissionais visa assegurar o trabalho ao nível dos planos de controlo e erradicação de doenças de foro animal, como a brucelose, a tuberculose ou a BVD (Diarreia Viral Bovina), entre outras, bem como assegurar ações de inspeção sanitária e demais atividades da responsabilidade da administração pública regional na área da medicina veterinária”, sublinha uma nota do executivo açoriano enviada às redações.

As novas contratações visam "ampliar a cobertura do apoio técnico já prestado aos agricultores na área da medicina veterinária nas duas ilhas, contribuindo para o desenvolvimento do setor e para a excelência das produções", segundo o executivo regional, destacando a importância da aposta na sanidade animal para o setor agropecuário.