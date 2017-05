Açores reconhecem interesse estratégico em investimento turístico de 2,4 ME no Pico

O Governo dos Açores aprovou como Projeto de Interesse Regional (PIR) o investimento de cerca de 2,4 milhões de euros em 14 unidades de alojamento em São Roque do Pico que vai criar, pelo menos, nove postos de trabalho.



Segundo o executivo açoriano, este projeto, "Lavahomes da Terralta", prevê a construção, mas também a recuperação do edificado, com uma sala panorâmica multiusos, um restaurante, um bar e uma pequena mercearia, "integrando-se na estratégia de desenvolvimento sustentável do setor do turismo, além de apresentar um manifesto interesse ambiental", com recurso a energias renováveis.

O projeto vai criar, pelo menos, nove postos de trabalho diretos e, de acordo com nota do Governo dos Açores, "apresenta uma forte vocação exportadora, traduzida por um mínimo de 50% do seu volume de negócios dirigido a mercados externos à região".

O processo de reconhecimento de Projeto de Interesse Regional é solicitado pelos promotores dos investimentos junto da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA), entidade pública tutelada pela Vice-Presidência do Governo, explica o executivo, salientando que "os PIR têm como objetivo promover e distinguir projetos de investimento privado que demonstrem um forte impacto e um efeito estruturante em setores estratégicos para o desenvolvimento regional".

Uma vez aprovado como PIR, permite "acionar de imediato um sistema de acompanhamento contínuo da evolução do projeto por parte da SDEA" e ainda uma "majoração em 5% de incentivo, não reembolsável, a conceder no âmbito do Subsistema de Incentivos para o Fomento da Base Económica de Exportação".