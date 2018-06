"Açores reclamam mais dinheiro para a agricultura" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Marinha mapeou antiga ilha ao largo das Flores" é o título da manchete fotográfica. "Largo Padre António Vieira volta a gerar críticas em Rabo de Peixe", "Modelo de financiamento dos bombeiros está para breve", "Câmara oferece 'Cartas de Antero' ao Presidente da República" e "Hóquei PDL perde na estreia do apuramento de campeão" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.

A manchete do Açoriano Oriental noticia que agricultores e políticos vão procurar sensibilizar o comissário europeu da Agricultura, que visita os Açores entre 27 e 28 deste mês, no sentido de rever os apoios para os investimentos previstos na reforma da PAC.

