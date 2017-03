Açores recebem número recorde de navios de cruzeiro num só mês

Os portos dos Açores vão receber em abril 55 navios de cruzeiro, um número recorde de escalas em apenas um mês, revelou hoje fonte da empresa pública Portos dos Açores, SA.



Em declarações à Lusa, Pedro Silva, vogal do Conselho de Administração da Portos dos Açores (empresa que gere as infraestruturas portuárias na região), garantiu que nunca os portos do arquipélago receberam tão grande número de escalas de navios de cruzeiro num só mês.

"Vamos ter 55 escalas no mês de Abril em toda a região, o que de facto é um número a assinalar. Ou seja, é o maior número, num só mês, de escalas de navios de cruzeiro na região", explicou aquele administrador.

Segundo explicou, o turismo de navios de cruzeiro tem vindo a aumentar gradualmente nos Açores, com impactos financeiros "significativos" na economia local, em especial nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, as que mais navios recebem.

"Nós estimamos que o impacto financeiro do turismo de cruzeiros ronde os 30 euros por passageiro", adiantou Pedro Silva, acrescentando que, "fazendo as contas apenas ao mês de abril, estima-se que terá um impacto na região de mais de um milhão de euros".

A maioria dos navios que faz escala nos Açores fica atracado nas Portas do Mar, em Ponta Delgada, o porto que melhores condições oferece e também o mais procurado pelos operadores marítimos (só em abril vai receber 26 navios de cruzeiro).

"Nós fazemos a promoção junto de todos os armadores, de todas as ilhas da região", justificou Pedro Silva, lembrando que "cada ilha tem as suas especificidades e características" e que "é sempre o armador que escolhe o local que vai escalar".

Satisfeita com o trabalho de promoção feito pela Portos dos Açores junto dos operadores turísticos da área dos navios de cruzeiro, está a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro.

"Esta área do turismo de cruzeiros é uma área complementar ao turismo tradicional, com características específicas, mas que nos interessa bastante tirar partido da nossa condição privilegiada no meio do Atlântico", destacou a governante, em declarações à Lusa.

Marta Guerreiro realçou também o "número significativo" de passageiros que o turismo de cruzeiros movimenta no arquipélago, que no seu entender, tem um "impacto muito positivo na economia regional".

Só para este ano, estão previstas mais de 140 escalas de navios de cruzeiro nos Açores.