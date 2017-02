Açores querem terminal único de mercadorias para regiões autónomas em Lisboa

O secretário regional dos Transportes e Obras Públicas dos Açores defendeu hoje a criação de um terminal único de mercadorias para as regiões autónomas em Lisboa, pretensão que mereceu "bom acolhimento" por parte da ministra do Mar.



“A senhora ministra teve um bom acolhimento a esta pretensão. Isto, naturalmente, não é um processo simples, uma vez que envolve concessões que estão a decorrer”, disse à agência Lusa Vítor Fraga, após uma reunião, em Lisboa, com a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.

O governante açoriano explicou que a criação de um terminal único de mercadorias para os Açores e Madeira em Lisboa permitiria “otimizar o modelo de transporte de carga, contribuindo para reduzir custos diretos e indiretos associados”, bem como “melhorar tempos de entrega” das mercadorias no destino final.

Segundo Vítor Fraga, segue-se agora o desenvolvimento do trabalho para conseguir cumprir esta pretensão, dado que há vários intervenientes no processo.

“Este é uma pretensão do Governo dos Açores está contemplado no programa do executivo [regional], foi apresentado na Assembleia Legislativa dos Açores e estamos a trabalhar no sentido de a concretizar”, referiu o secretário regional dos Transportes e Obras Públicas.

No encontro com a ministra do Mar, Vitor Fraga disse que abordou também o papel do porto da Praia da Vitória, na ilha Terceira, “na sua vertente de plataforma logística internacional ao nível de mercadorias”, bem como a necessidade de ser construída “uma estação de abastecimento LNG (gás natural liquefeito)”.

Para Vitor Fraga, este posto serviria não só para abastecer os navios provenientes do tráfego intercontinental, mas também os navios de cabotagem insular e o tráfego entre as ilhas”.

Neste encontro, o governante açoriano destacou que foi também analisado o papel dos portos dos Açores para a estratégia nacional de aumento da competitividade portuária nacional até 2026.