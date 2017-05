"Açores querem ser compensados pela saída do défice excessivo" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que o Vice-Presidente do Governo, Sérgio Ávila, considera que a Região deve beneficiar do contributo que deu para a consolidação das finanças públicas nacionais.



"Mais de 600 motas no desfile de homenagem ao Santo Cristo" é a manchete fotográfica. "Fisioterapeuta alerta para os benefícios do pré-treino", "Resgatados de veleiro que chocou com baleia", "Padaria Gomes vai criar nova unidade fabril" e "Ensino da Viola da Terra vai ser reforçado" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.