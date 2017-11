Açores presidem pela primeira vez à Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias

Segundo uma nota de imprensa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, a eleição de Ana Luís, por unanimidade pelos presidentes das assembleias e parlamentos das regiões europeias, decorreu no parlamento de Andaluzia, Espanha, durante a assembleia plenária da conferência que termina hoje.

Citada na mesma nota, Ana Luís refere que “as regiões e os seus órgãos de governo próprio devem ter um papel ativo, uma vez que são estes os que estão mais próximos das pessoas, contribuindo assim para a construção de uma Europa mais justa e social".

A presidente do parlamento açoriano afirmou ainda que “pretende dar continuidade ao trabalho levado a cabo pelas presidências anteriores, destacando a ação e a contribuição da CALRE para a elaboração da legislação europeia e o fortalecimento das relações com o Comité das Regiões e outras instituições da União Europeia”.

“A aproximação dos cidadãos às instituições europeias e aos órgãos de poder regional e local, a atenção à Política de Coesão e a estratégia comunitária pós 2020, o debate sobre as alterações climáticas e sobre a educação para a igualdade de género, assim como o estreitamento das relações entre as regiões com assento na CALRE enaltecendo as suas particularidades, nomeadamente as questões da ultraperiferia, constituirão as principais prioridades da CALRE no próximo ano”, garante Ana Luís.

A mesma nota adianta que “esta é a primeira vez que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores assume a presidência da CALRE, numa altura fundamental para esta conferência, que completou 20 anos desde a sua fundação e que pretende refletir sobre os novos objetivos”.

Ana Luís sucede a Juan Pablo Durán Sánchez, presidente do parlamento da Andaluzia, e inicia funções, para um mandato de um ano, a 01 de janeiro de 2018.

A assembleia plenária da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias reúne os presidentes de 74 parlamentos regionais de oito países europeus, Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, Itália, Portugal e Reino Unido.

Ana Luís, de 41 anos, é presidente do parlamento dos Açores desde novembro de 2012.