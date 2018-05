Açores marcam presença na 88.ª Feira do Livro de Lisboa

Segundo o GaCS, esta participação tem como principal objetivo divulgar obras de temática ou de autores açorianos, sendo vários os editores representados no Pavilhão “Cultura Açores”, para além da Direção Regional da Cultura, nomeadamente a Associação Ecológica Amigos dos Açores, Associação Os Montanheiros, câmaras municipais da Horta, Angra do Heroísmo, Santa Cruz da Graciosa, Velas e Lajes das Flores, Carla Lopes Gomes, Centro Regional de Apoio ao Artesanato, Companhia das Ilhas, Lda., Fernando António Pimentel e Geotrota Unipessoal, Lda.

Estão também presentes os institutos Açoriano de Cultura, Cultural de Ponta Delgada e Histórico da Ilha Terceira, além de João António Gomes Vieira, Jorge Barros – Produções Audiovisuais, Lda., Núcleo Cultural da Horta, OMA – Observatório do Mar dos Açores, Publiçor, Sociedade Afonso Chaves, Turiscom – Turismo e Comércio, Lda., Universidade dos Açores, Ver Açor Editores e Yolanda Corsépius.

Os 775 títulos disponíveis este ano, ascendendo a 2.280 publicações, dos editores representados, bem como da Direção Regional da Cultura, podem ser adquiridos, como habitualmente, com descontos de 20% e 30%.

Para além desta diminuição significativa no preço de venda ao público, o Pavilhão “Cultura Açores” selecionará quotidianamente um “Livro do Dia”, bem como um livro em promoção, que estarão à venda com desconto de 50%.

Entre as muitas obras selecionadas para “Livro do Dia”, merecem destaque a recente edição de Emanuel Félix – Obra Completa (3 volumes), com organização de Vasco Pereira da Costa, o álbum "A Fotografia nos Açores", de Carlos Enes, bem como o ensaio "A Baleação e o Estado Novo. Industrialização e organização corporativa (1937-1958)", de Francisco Maia Henriques, distinguido com Menção Honrosa na edição de 2014 do Prémio de Humanidades “Daniel de Sá”, ou ainda o catálogo "José Nuno da Câmara Pereira – Um Sísifo Feliz", que permite revisitar a grande exposição retrospetiva do artista mariense.

A par da venda de obras com descontos significativos, o Pavilhão “Cultura Açores” promove ainda, no âmbito da programação cultural para este ano, a realização de lançamentos de livros e de sessões de autógrafos, destacando-se, a 25 de maio, pelas 19h00, no Auditório da APEL, a apresentação do livro "José Enes – Obra Poética", de Fernanda Enes.

A 1 de junho, no Pavilhão, terão lugar duas sessões de autógrafos, sendo uma pelas 12h00, com Susana Rodrigues, autora do livro "Madrugada", e a outra pelas 18h30, com José L. Diniz, autor de "Santa Maria – Momentos na Ilha dos Fósseis".

Ainda a 1 de junho, pelas 21h00, no Auditório, decorrerá o lançamento da obra "Corpo Triplicado", de Maria Brandão.

No dia seguinte, sábado, pelas 15h00, no Pavilhão, acontecerá uma sessão de autógrafos com Maria João Ruivo, autora do livro "Um Punhado de Areia nas Mãos", enquanto, no Auditório, será apresentado, pelas 20h00, o livro "A Alma da Nossa Gente", de Augusto Gomes, e, uma hora mais tarde, "Álbum Micaelense", de José de Almeida Mello.

A 8 de junho, pelas 17h00, no Pavilhão, terá lugar uma sessão de autógrafos com Jorge Rebêlo, autor de "Domingos Rebêlo - Pintura", e, a 10 de junho, pelas 11h00, com Conceição Cabral, autora de "Saberes e Sabores dos Açores".

O Pavilhão “Cultura Açores” da 88.ª Feira do Livro de Lisboa pode ser visitado de segunda a quinta-feira, das 12h30 às 23h00, às sextas-feiras, das 12h30 às 24h00, aos sábados, das 11h00 às 24h00, e aos domingos e feriados, das 11h00 às 23h00.