Açores foram eleitos como Destino Quality Coast de Platina

Em nota do executivo regional, o Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia salientou o "grande desafio” que o prémio representa para os Açores, na medida em que este reconhecimento “não tem apenas a ver com as políticas implementadas para melhorar a sustentabilidade das atividades no mar, incluindo o turismo e as atividades costeiras, mas também porque temos de saber planear políticas sustentáveis para o futuro”.







“A diversidade da vida marinha, a singularidade da paisagem, a pureza das águas e a qualidade das zonas balneares, assim como a própria identidade cultural do Povo Açoriano, são elementos que distinguem os Açores de outras regiões da Europa”, frisou Gui Menezes.







“Devemos continuar a promover a sustentabilidade em todas as atividades que realizamos no nosso mar e nas nossas áreas costeiras”, afirmou o Secretário Regional, defendendo que “a experiência turística nos Açores deve estar vez mais ligada à cultura local”.







Nesse sentido, apontou a Pesca Turismo, que permite aos turistas acompanhar os pescadores num dia de faina, frisando que esta modalidade de recreio, para além de sensibilizar os turistas e os visitantes para o trabalho no mar, “permite-lhes o contacto íntimo com uma arte antiga e tão dependente da natureza, concedendo-lhes a possibilidade de usufruírem do mar dos Açores e das magníficas paisagens das costas das nossas ilhas”.







Segundo Gui Menezes, neste contexto, “os turistas têm a possibilidade de pescar o seu próprio peixe, que poderá também ser consumido num restaurante local”.