“Açores entre mares 2018” arranca no domingo para promover literacia sobre oceanos na Região

Numa nota enviada pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS) do Governo Regional dos Açores, lê-se que a iniciativa, que arranca no Dia Europeu do Mar e termina no Dia Mundial dos Oceanos, está subordinada ao tema "Lixo Zero no Mar dos Açores". A 9.ª edição da campanha "Açores entre mares 2018" pretende, mais uma vez, promover "o conhecimento do mar e a sustentabilidade das atividades marítimas", envolvendo os açorianos "na proteção e valorização do ambiente marinho" do arquipélago dos Açores. O diretor regional dos Assuntos do Mar, nos Açores, citado na mesma nota, lembra que se trata de uma "oportunidade para divulgar e sensibilizar a sociedade para a importância do conhecimento sobre os oceanos". Filipe Porteiro destacou como uma das "iniciativas centrais" na campanha deste ano a segunda edição do Concurso Multi-Artes 'O Mar é Já Aqui', agora denominado 'Prémio Artes Entre Mares', nas modalidades de pintura, fotografia, vídeo e banda desenhada. Este concurso, que pretende "estimular a criatividade e a originalidade" dos concorrentes e a sensibilização para a proteção e conservação dos oceanos, em especial do Mar dos Açores, prevê um prémio monetário de 1.200 euros para o primeiro lugar e de 500 euros para o segundo lugar. Outra das iniciativas destacadas pelo diretor regional dos Assuntos do Mar é a ação de limpeza da Orla Costeira dos Açores, intitulada "Lixo Zero no Mar dos Açores", estando previstas várias ações de limpeza costeira em simultâneo em todas as ilhas dos Açores, no próximo dia 26 de maio. A campanha "Açores Entre Mares 2018" é coordenada pela Direção Regional dos Assuntos do Mar e conta com a operacionalização da Azorina e dos Parques Naturais de Ilha, tendo ainda como parceiros escolas, câmaras municipais, juntas de freguesia, empresas públicas e privadas, organizações não governamentais, como escuteiros, e clubes navais, entre outros.