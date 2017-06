Açores em contagem decrescente para o Red Bull Cliff Diving

O ilhéu da Vila recebe de 8 e 9 de julho a segunda etapa de 2017 do modalidade nascida há mais de 200 anos. O regresso aos Açores acontece pelo sexto ano consecutivo e promete grandes emoções, seja a partir das plataformas de 27 e 21 metros, seja com saltos diretamente das rochas.



Com a competição organizada pela primeira vez ao longo do fim de semana, as primeiras rondas decorrem no sábado e as finais no domingo - 8 e 9 de julho – o Red Bull Cliff Diving World Series está de regresso aos Açores pelo sexto ano consecutivo. Numa época mais compacta composta por seis etapas, o ilhéu de Vila Franca do Campo – situado na ilha de São Miguel, a menos de um quilómetro da cidade com o mesmo nome – destaca-se pelas suas paisagens selvagens e intactas. E também por ser o único destino da temporada onde os atletas têm a oportunidade de saltar diretamente das rochas, um desafio que evoca as origens da modalidade e que vem acrescentar um patamar de dificuldade adicional.

