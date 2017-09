Açores e Canárias vão potenciar sinergias nas rotas aéreas e marítimas

O memorando de entendimento foi assinado pelos presidentes do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, e da comunidade autónoma das Canárias, Fernando Clavijo Batle, que está desde domingo a visitar a ilha de São Miguel.

Os dois governos comprometem-se a avaliar as condições necessárias e possibilidades disponíveis para uma maior articulação em termos de sistemas de transportes, com o objetivo de impulsionar a complementaridade entre os respetivos setores do turismo, bem como promover a exportação de bens das duas regiões e as rotas aéreas e marítimas.

Após a assinatura do documento, no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, Fernando Clavijo Batle salientou que os dois arquipélagos "coincidem em objetivos", frisando que foi assinado "um ambicioso plano de trabalho".

No caso dos transportes aéreos, o governante disse que a companhia aérea das Canárias Binter e a SATA, transportadora aérea açoriana, podem potenciar sinergias.

"O objetivo é que tem de ser rentável para as companhias e, paralelamente, vamos também trabalhar para poder propiciar o tráfego de mercadorias. Estamos a falar de conectividade de tráfego de passageiros e mercadorias entre os dois arquipélagos”, sustentou.

O presidente do Governo das Canárias referiu-se, por exemplo, ao facto dos Açores terem voos diários para Boston, nos Estados Unidos da América, e Toronto, no Canadá, e as Canárias terem “mais de 55 voos semanais com África Ocidental", pelo que considerou que se podem "unir esforços para melhorar a conectividade".

O chefe do executivo açoriano acrescentou que "há um potencial que pode e dever ser trabalhado ao nível das relações comerciais" entre os Açores e as Canárias, mas tal "não se faz apenas com a vontade política".Notando que a SATA e a Binter "têm já acordos", Vasco Cordeiro adiantou que, “se do ponto de vista comercial e do ponto de vista empresarial essas forem operações que fazem sentido e que satisfazem o interesse de ambas as companhias, naturalmente” que do ponto de vista político se apoia esta iniciativa.

Vasco Cordeiro destacou a importância da visita do seu homólogo das Canárias, considerando que "acaba, também, por reforçar a posição política de ambas as regiões no espaço da Macaronésica e da União Europeia".

No memorando foi identificado interesse recíproco em aprofundar as relações bilaterais em áreas como a Investigação, Desenvolvimento e Inovação, a criação do Atlantic Internacional Research Center - AIR Center, as energias renováveis, a adaptação às alterações climáticas, a Política Marítima Integrada da União Europeia e a mobilidade jovem, entre outras.

O documento prevê, igualmente, o fortalecimento da cooperação conjunta no quadro da participação em organismos de cooperação inter-regional, designadamente da Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas e da Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da União Europeia.

Ficou ainda acordada a realização de um novo encontro Açores e Canárias em 2019.