Açores distinguidos como 'Best Destination na Convenção Anual da Bestravel

Os Açores foram distinguidos como Best Destination do ano no encerramento da XIV Convenção Anual da Rede de Agências de Viagens Bestravel que decorreu em São Miguel, revelou hoje o Governo regional.





De acordo com uma nota do executivo açoriano, a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo recebeu, no sábado, no encerramento da XIV Convenção Anual da Rede de Agências de Viagens Bestravel a distinção atribuída aos Açores, tendo a governante salientado que a qualificação e a sustentabilidade do destino são "dois dos principais objetivos definidos no Programa do Governo como estratégicos para o desenvolvimento turístico na região.

Marta Guerreiro, citada na nota do executivo, reafirmou a aposta do Governo açoriano no segmento de turismo de eventos, destacando a "especial importância" deste encontro, onde participaram "mais de 200 agentes de viagens e operadores turísticos", uma convenção que teve como tema "Formar, Valorizar, Crescer".

Além disso, a titular pela pasta do Turismo defendeu a "aposta, cada vez mais, na formação e na qualificação dos recursos humanos, de forma a elevar o nível de profissionalismo no atendimento, para que o capital humano à volta das empresas e serviços turísticos seja, efetivamente, uma mais-valia para o setor e para a sua sustentabilidade".