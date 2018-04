Açores dedicam quase 2% do Orçamento da Região à Cultura em 2018

"É com gosto que digo que, aqui nos Açores, nós estamos além desse patamar, nós estamos além desse valor. Concretamente, em 2018, se tivermos em consideração o funcionamento, o investimento e os apoios à Cultura, tudo junto perfaz cerca de 1,5%, quase até 2% do Orçamento da Região Autónoma dos Açores", apontou Avelino Meneses.

O secretário regional da Educação e Cultura dos Açores falava, hoje, em Angra do Heroísmo, à margem da reunião do Conselho Regional da Cultura.

Apesar de destinar mais de 1% à Cultura, o governante admitiu que há margem para "melhorias" e "progressão".

Avelino Meneses frisou que, desde 2014, os Açores têm um sistema de apoios à Cultura "consolidado, transparente, regulado" por legislação, dando como exemplo os regimes jurídicos de apoio às atividades culturais, às sociedades filarmónicas e recreativas e à conservação e recuperação do património baleeiro.

Desde 2015, acrescentou, foram concedidos mais de 4,5 milhões de euros de apoios.

À margem da reunião do Conselho Regional da Cultura, que analisou as atividades programadas pelo executivo para 2018 e a proposta de criação de um passaporte cultural, o secretário lembrou ainda que os agentes culturais dos Açores podem candidatar-se, "finalmente", aos concursos da Direção Geral das Artes, de acordo com o modelo de apoio em vigor a nível nacional, aprovado no ano passado.

O Conselho Regional de Cultura é composto pelo diretor regional da Cultura, Nuno Ribeiro Lopes, e pelos representantes dos museus regionais, Duarte Melo, e dos museus de ilha, Virgínia Reis, das bibliotecas públicas e arquivos regionais, Cláudia Cardoso, da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, Tibério Dinis, da delegação regional dos Açores da Associação Nacional de Freguesias, Jaime Rita, e da Diocese de Angra, Rute Gregório.

Este órgão consultivo, criado em 2013, integra ainda os professores, investigadores, autores e divulgadores Onésimo Teotónio de Almeida, Joel Neto, José Medeiros, Maria José Cavaco, Carlos Enes, Maria Isabel Albergaria, João Paulo Constância, José Costa, Ana Cymbron e Antero Ávila.