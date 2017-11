Açores criam grupo de trabalho para rever financiamento aos bombeiros

O Governo dos Açores vai criar um grupo de trabalho para rever o financiamento às corporações de bombeiros, de acordo com um despacho publicado em Jornal Oficial.

O despacho, assinado pelo secretário da Saúde dos Açores, Rui Luís, que tutela a Proteção Civil regional, refere que o grupo de trabalho deve proceder à “elaboração de um levantamento das necessidades e da realidade financeira das associações humanitárias de bombeiros voluntários” do arquipélago, para “propor uma revisão do atual modelo de financiamento”.

Integram o grupo de trabalho, com um mandato de seis meses, o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que coordena, o presidente da Federação de Bombeiros da região e um representante da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores.

Do grupo fazem ainda parte representantes das direções regionais dos Transportes e da Saúde, do Fundo Regional de Apoio à Coesão e Desenvolvimento Económico, e mais dois elementos, um do SRPCBA, que secretaria, e outro da Federação de Bombeiros.

O despacho, que produz efeitos a 1 de dezembro, destaca “o relevante papel das associações humanitárias dos bombeiros voluntários na otimização, alargamento e consolidação de repostas que permitam assegurar um sistema regional de proteção civil seguro e de excelência”.

Por outro lado, aponta “a necessidade de aprofundar o relacionamento” do SRPCBA com as associações humanitárias, a que acresce a “importância de rever e adaptar o atual modelo de financiamento” destas entidades, “ajustando-o às atuais necessidades da população”.

Para a Secretaria Regional da Saúde, estes objetivos devem ser concretizados em cooperação com as corporações de bombeiros, o SRPCBA e outras “entidades responsáveis no âmbito da proteção dos cidadãos”.