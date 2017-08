Estudo da Associação Automóvel de Portugal revela aumento do número de viaturas ligeiras nos Açores. No final de 2016 já havia 91.703 veículos ligeiros e 23.990 viaturas comerciais ou pesadas.

"Árvore centenária do Campo de São Francisco está segura" é o título do destaque fotográfico na capa do Açoriano Oriental.

Lavoura critica subida das taxas de abate nos matadouros.

Retomados exames de medicina nuclear.

Subidas à montanha do Pico atinge um novo recorde.