Açores com plano de contingência para possível pico da gripe

“Nos centros de saúde de Ponta Delgada e da Ribeira Grande, dois concelhos onde ainda existem utentes sem médico de família, temos disponibilizadas cerca de 200 consultas extra por dia e, nos centros de saúde de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, estarão disponíveis mais 75 consultas por dia”, disse o secretário regional da Saúde, Rui Luís, citado em nota do executivo enviada às redações.

O secretário regional justificou o aumento de consultas em São Miguel e na Terceira por existirem nestas ilhas utentes sem médico de família, enquanto nas restantes e concelhos do arquipélago a cobertura está assegurada, para além da existência de serviços de urgência permanentes.

Para os utentes com médico de família, estarão disponíveis diariamente consultas específicas para doentes com sintomas de gripe.

Além disso, o Centro de Saúde de Ponta Delgada (São Miguel) vai disponibilizar, neste período, consultas abertas ao fim de semana, no caso de se verificar um aumento do fluxo de utentes nas urgências do Hospital do Divino Espirito Santo.

De acordo com o executivo açoriano, as medidas extraordinárias, que incluem também uma campanha de sensibilização e aconselhamento aos utentes, estarão em vigor em fevereiro e março, época em que se prevê o pico da gripe nos Açores.

Segundo a tutela, "a Linha de Saúde Açores (808 24 60 24) iniciou há uma semana um procedimento de acompanhamento dos utentes que a ela recorrem com a realização de chamadas de retorno para constatar a evolução do seu estado de saúde, tendo já registado um fluxo de chamadas cinco vezes superior".

O secretário regional apelou aos utentes para que, “numa primeira fase, liguem para a Linha de Saúde Açores, a seguir privilegiem o Centro de Saúde e, só por último, recorram às urgências”.

O Governo dos Açores anunciou recentemente a admissão de mais quatro enfermeiros para a Linha de Saúde Açores e para o acompanhamento da situação dos doentes na época gripal.

A Linha de Saúde Açores, com o número 808 24 60 24, registou no ano passado um aumento de 30% no número de chamadas, em relação a 2016, tendo-se verificado um prolongamento da duração das chamadas, nota o Governo Regional dos Açores.