Açores com nova inspetora regional da Saúde a partir de abril

O Governo dos Açores nomeou a jurista Paula Brás para assumir as funções de Inspetora Regional da Saúde, a partir de 01 de abril, foi hoje anunciado.



A nova inspetora regional da Saúde substitui no cargo Paulo Gomes, que exerce funções de Inspetor Regional da Saúde desde 2011, data da operacionalização deste serviço, e que cessa funções a seu pedido.

Uma nota do executivo açoriano adianta que Paula Brás é licenciada, desde 1997, em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tendo exercido advocacia durante cinco anos na cidade de Ponta Delgada e foi ainda técnica superior na Câmara Municipal daquela cidade.

Desde 2004 que Paula Cristina da Conceição Portela Brás Soares de Albergaria desempenha funções na área do Direito na administração pública, em especial nas áreas do apoio jurídico, recursos humanos e formação profissional.

Entre 2009 e 2011, foi coordenadora do Núcleo de Formação Profissional do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, em regime de cedência de interesse público, acrescenta a nota.

A Inspeção Regional da Saúde fiscaliza o cumprimento das normas aplicáveis ao Serviço Regional de Saúde, visando o bom funcionamento e qualidade dos serviços prestados.