Açores com fraco índice de competitividade

Edição do Açoriano Oriental de hoje destaca o posicionamento dos Açores no último quartel da tabela da União Europeia que avalia o índice de competitividade das regiões europeias



Na capa de hoje, destaque fotográfico para os danos no porto da Madalena provocados pela forte de ondulação de ontem.

O roubo e a agressão a um idoso numa casa de banho pública em Ponta Delgada; o apelo do coordenador da PJ para que se criem sinergias na investigação ao tráfico de droga; as mais de 800 inspeções realizadas à venda de álcool; e o trabalho do jovem ourives açoriano que já começou a dar nas vistas no continente são outros assuntos desta edição de terça-feira de Carnaval, onde o Desporto chama à capa a consagração de Sérgio Silva como campeão dos 400 metros.