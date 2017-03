"Açores com dívida pública de 40% do PIB" é a manchete do Açoriano Oriental

Os números da dívida bruta da Região relativa a 2016, que tem um valor face ao PIB bastante inferior ao da República, estão em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 25 de março de 2017.



O destaque fotográfico do jornal vai para a Teleaula, disponibilizada pela Fundação PT a alunos açorianos impedidos de ir à escola e que podem, por essa via, acompanhar as aulas à distância.

"Marina continua sem gruas fixas" e "Líder do Grupo WOP reclama 10 milhões de euros (ME) em tribunal" são outros destaques do jornal.