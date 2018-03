Açores com 70 águas balneares aprovadas para 2018

Uma nota de imprensa do gabinete de comunicação do executivo açoriano, faz saber que a ilha de São Miguel, com 24, "é a que tem o maior número de águas balneares identificadas, seguida da Terceira, com 15, e do Pico, com 11".

Já o "Faial tem seis águas balneares identificadas, a Graciosa e Santa Maria têm quatro cada, São Jorge tem três, a ilha das Flores tem duas e o Corvo uma", pode ler-se.

A Direção Regional dos Assuntos do Mar é a entidade responsável pelo processo de identificação das águas balneares no arquipélago e pela monitorização da sua qualidade.

“Por essa razão, a partir de maio, será iniciado mais um programa de monitorização das águas balneares que, este ano, visará a recolha e a análise de mais de meio milhar de amostras em todas as ilhas”, afirmou o Diretor Regional dos Assuntos do Mar, citado pela mesma nota informativa.